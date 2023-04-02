Землю накриє вісім магнітних бур у квітні: названо небезпечні дати
Впродовж квітня Землю "штормитиме" вісім днів. При цьому магнітні бурі будуть різної інтенсивності.
Погодний сайт Meteoagent попередив про небезпечні для здоров'я дні. Оскільки в цей час метеозалежні люди, люди похилого віку та хронічно хворі можуть почуватися зле.
Читайте також: Японське довголіття – чому жителі Японії не вживають молочні продукти
Як відомо, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров'я явища, про які попереджають в сонячних лабораторіях. Тобто в цей час відбувається збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб, викликане надходженням в околиці нашої планети збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі.
Такі геомагнітні коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та здоров'я людини.
Календар магнітних бур на квітень 2023 року
В перші дні квітня відбулася слабка магнітна буря. Після відбудеться певне затишшя, аж до 10-11 квітня. Потім 16-17 квітня очікується буря потужністю в 4 бали. Проте вже через кілька днів – 20-21 квітня – очікується магнітна буря потужністю 6 балів.
- 1-2 квітня – слабка магнітна буря;
- 10-11 квітня – слабка магнітна буря;
- 16-17 квітня – незначні магнітні коливання;
- 20-21 квітня – потужна магнітна буря.
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Метеозалежні люди, люди похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть відчувати в дні збурення магнітного поля Землі головний біль, підвищення тиску, запаморочення, нудоту, біль у суглобах та м'язах, безсоння або сонливість, слабкість, загострення хронічних хвороб.
Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.
- Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.
- Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
Нагадаємо, що не кожен березовий сік є однаково корисним. У деяких випадках цей напій може навіть нашкодити організму.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!