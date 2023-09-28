Як пересаджувати кімнатні рослини: час і помилки, яких слід уникати

Пересадка квітів у горщиках – важливий крок у догляді за кімнатними рослинами. Дотримуючись правильних прийомів і уникаючи поширених помилок, можна забезпечити їм здоровий ріст і довголіття. У цій статті ми розповімо про кілька важливих порад про те, як ефективно пересаджувати домашні квіти.

Час і помилки, яких слід уникати

Час має вирішальне значення, коли мова йде про пересадку квітів. Уникайте пересадки взимку та восени, коли рослини перебувають у стані спокою або у стадії активного цвітіння. У період спокою їх краще не турбувати, в той час як під час цвітіння рослина потребує всієї енергії для росту. Крім того, утримайтеся від пересадки хворих або уражених шкідниками квітів, оскільки це може спричинити надмірний стрес і потенційно зашкодити рослині.

Період очікування і техніка пересадки

Після придбання нової квітки важливо дати їй прижитися в новому середовищі принаймні 15-20 днів, перш ніж розглядати питання про пересадку. Частота залежить від віку рослини: молоді рослини потребують щорічної пересадки, а дорослі – раз на два роки. Щоб визначити, чи потребує рослина пересадки, зверніть увагу на наступні ознаки:

Швидке пересихання ґрунту і випрівання.

Коріння займає весь простір горщика.

Рослина піднімається над землею.

Коріння стирчить з дренажних отворів.

Якщо помітите будь-яку з цих ознак, настав час пересадити вашу рослину. Весна – ідеальний сезон для пересадки, оскільки рослини прокидаються після зимового спокою і можуть краще переносити стрес.

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Процес пересадки

Процес пересадки кімнатних квітів відносно простий. Для цього дотримуйтесь наступних кроків:

Обережно витягніть рослину зі старого горщика, намагаючись зберегти кореневу систему.

Якщо на ґрунті є сліди плісняви або шкідників, акуратно струсіть його. В іншому випадку можна залишити землю недоторканою.

Огляньте коріння і гострим ножем обріжте всі гнилі або пошкоджені частини. Засипте місця зрізів товченим деревним вугіллям, щоб запобігти зараженню.

Помістіть рослину в новий горщик і тримайте її в вертикальному положенні, поки наповнюєте ємність свіжим ґрунтом.

Після пересадки бажано почекати 2-3 дні, перш ніж поливати рослину. Якщо рослина це переносить, можна злегка обприскати листя водою, щоб запобігти його обвисанню.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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