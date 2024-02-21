Як принести 'жіноче щастя' у дім: секрети цвітіння спатифілуму

UAportal зібрав усі секрети цвітіння спатифілуму або "жіночої щастя" (як часто його називають). Це може бути справжньою радістю для дому. Якщо спатифілум не цвіте, нижче можна переглянути декілька порад, які можуть допомогти цього уникнути.

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Правильний полив:

Спатифілуми не люблять пересушеного ґрунту, але також не витримують занадто вологих коренів. Дотримуйтесь правила "полити, коли верхній шар ґрунту трохи висох", але не залишайте рослину в стоячій воді. Важливо контролювати вологість ґрунту.

Освітлення:

Спатифілуми вимагають яскравого, але розсіяного світла. Поставте рослину в місце, де вона отримує світло, але не прямі сонячні промені. Якщо світла недостатньо, це може бути причиною не квітнення.

Підживлення:

Регулярно підживлюйте свій спатифілум рідким добривом з низьким вмістом азоту. Весною і літом підживлюйте рослину раз на два тижні, а взимку зробіть це кожні 6-8 тижнів.

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Температура:

Спатифілуми відчувають себе комфортно при температурі близько 18-24°C. Уникайте різких коливань температури та холодних потягів повітря.

Пересадка:

Регулярно пересаджуйте свій спатифілум, особливо, якщо ви помітили, що ґрунт став втомленим. Використовуйте свіжий ґрунт в горщик, і після пересадки рослина може активніше цвісти.

Уникайте стресу:

Зміни в умовах росту, наприклад, рух рослини або контакт зі сторонніми хімічними речовинами, можуть викликати стрес у спатифілума і призвести до припинення цвітіння.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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