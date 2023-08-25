Як користуватись смартфоном так, щоб не нашкодити своєму здоровʼю: 3 правила, які повинен знати кожен

Як користуватись телефоном так, щоб зменшити ризики для здоровʼя

Нині мобільні телефони є невіддільною частиною нашого життя. Однак важливо користуватися ними відповідально, аби уникнути їхнього будь-якого негативного впливу на здоров'я. UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть подбати про самопочуття.

Обмежте час перебування перед екраном

Тривале перебування перед екраном може спричинити перенапруження очей і призвести до виникнення комп'ютерного зорового синдрому. Встановіть часові обмеження й короткі перерви кожні 20-30 хвилин, аби відпочити й знизити ризик втоми. Окрім цього, додайте до свого розкладу дня діяльність, яка не пов'язана з екраном, що може забезпечити перерву для очей.

Тримайте правильну поставу

Багато людей схильні горбитися над телефоном, що може призвести до перенапруження шиї та хребта. Щоб уникнути цього, тримайте пристрій на рівні очей і держіть спину рівною. До того ж ви можете використовувати підставки для телефона. Не забувайте робити регулярні перерви й розтягувати м'язи шиї та спини, щоб зменшити будь-яку напругу або дискомфорт.

Користуйтеся навушниками або гучним зв'язком

Надмірне використання мобільного телефона призводить до тривалого впливу електромагнітного випромінювання, що може зашкодити вашому здоров'ю. Щоб мінімізувати цей вплив, використовуйте навушники або функцію гучного зв'язку замість того, щоб тримати телефон безпосередньо біля вуха. Відтак ви зменшите кількість випромінювання, що поглинається організмом. Ба більше, це дозволить тримати ґаджет на безпечній відстані від голови, що ще більше мінімізує потенційні ризики.

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