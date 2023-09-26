Як правильно обрізати виноград: поради для щедрого врожаю

Правильна літня обрізка має важливе значення для оптимального плодоношення та здоров'я лози. Без цього виноград може стати перевантаженим, що призведе до появи дрібних і несмачних ягід.

Ось рекомендації про те, як ефективно обрізати виноград протягом літніх місяців.

Переваги літньої обрізки

Розуміння переваг літньої обрізки має вирішальне значення перед тим, як зануритися в процес. Дозволяючи лозі отримувати більше світла і повітря, обрізка зміцнює її імунітет і знижує ризик захворювань. Крім того, це сприяє рівномірному розподілу соків у рослині.

Обрізка під час плодоношення

Обрізку винограду слід починати в червні і продовжувати до вересня, навіть у період плодоношення. Основна мета – забезпечити дозріваючі грона достатнім доступом до світла і повітря. Це дає змогу отримати солодші ягоди, які дозрівають швидше.

Основні правила догляду влітку

Перш ніж почати, візьміть гострі садові ножиці, секатори або спеціалізовані пилки для винограду. Переконайтеся, що інструменти добре заточені, оскільки тупі леза можуть зашкодити лозі.

Як тільки на винограді з'являться перші бруньки, видаліть три нижніх пагони, а також всі слабкі або хворі бруньки. Їх можна легко видалити вручну.

Протягом липня вирішальне значення має пасинкування. Пасинки – це молоді зелені бічні пагони, які ростуть з пазушних бруньок. Обріжте їх до двох нижніх листків. Регулярно оглядайте виноград протягом цього місяця і обрізайте молоді пасинки, що з'являються.

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Обрізка в період плодоношення

У період плодоношення обрізайте суцвіття. У перший рік залишайте не більше 10 найсильніших суцвіть на всій лозі. На другий рік обмежтеся 20, а на третій – не більше 30. Пам'ятайте, що на кожній плодовій гілці повинно бути не більше двох грон.

У липні та серпні проріджуйте листя, щоб забезпечити доступ світла до ягід. Видаляйте листя, яке відкидає тінь на грона, і продовжуйте видаляти пасинки.

У серпні проведіть пасинкування на лозах, які досягли висоти 2 метрів і більше. Укоротіть непотрібні пагони наполовину, а плодоносні обріжте приблизно на 30-40 сантиметрів.

Досвідчені садівники часто рекомендують обробити місця зрізів садовим варом або розчином мідного купоросу, щоб запобігти інфекціям і прискорити загоєння ран.

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