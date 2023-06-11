Як правильно доглядати за газоном

Добре доглянутий газон не лише підкреслює красу вашої ділянки, а й створює сприятливий простір для відпочинку на свіжому повітрі. Для підтримки газону в ідеальному стані потрібний регулярний догляд та увага. UAportal підготував практичні поради щодо догляду за газоном.

Стрижка

Регулярна стрижка газону необхідна для підтримки його здоров'я та зовнішнього вигляду. Встановіть ножі косарки на висоту, що відповідає типу трави. Намагайтеся не зрізати за один раз більше третини висоти трави, щоб уникнути стресу для рослин. Крім того, не забувайте щоразу змінювати схему стрижки, щоб уникнути ущільнення ґрунту на тих самих ділянках.

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Полив

Правильний полив має вирішальне значення для зростання та життєздатності вашого газону. Поливайте глибоко і нечасто, щоб стимулювати розвиток глибокого коріння. Найкращий час для поливу – ранній ранок, оскільки це дозволяє траві висохнути до вечора, знижуючи ризик грибкових захворювань. Прагніть отримувати близько дюйма води на тиждень, включаючи опади, та регулюйте кількість поливу залежно від погодних умов та конкретних потреб вашого виду трави.

Добриво

Регулярне внесення добрив забезпечує газон необхідними поживними речовинами. Виберіть високоякісне добриво із уповільненим вивільненням, яке відповідає специфічним вимогам вашого типу трави. Наносите добрива рівномірно, дотримуючись інструкцій виробника. Будьте обережні і не переборщіть з добривами, оскільки це може призвести до надмірного зростання та підвищеної вразливості до шкідників та хвороб.

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Боротьба з бур'янами

Бур'яни можуть швидко проникнути на ваш газон і конкурувати з травою за поживні речовини та простір. Регулярна боротьба з бур'янами необхідна для підтримки здорового і чистого від бур'янів газону. Застосовуйте довсходові гербіциди ранньою весною, щоб запобігти проростанню насіння бур'янів. Для боротьби з вже існуючими бур'янами використовуйте селективні гербіциди, які діють на конкретні види бур'янів, не завдаючи шкоди навколишній траві. Крім того, регулярна стрижка та правильне добриво допоможуть створити густий газон, який природно пригнічує зростання бур'янів.

Аерація та підсів

Згодом газон може ущільнюватися, перешкоджаючи всмоктуванню води, поживних речовин та повітря. Аерація передбачає створення невеликих отворів у ґрунті, щоб зменшити ущільнення та покращити рух необхідних елементів до коріння трави. Після аерації підсів допоможе заповнити всі тонкі або голі ділянки газону, сприяючи створенню більш щільної та здорової дернини. Вибирайте високоякісне насіння трави, що відповідає існуючому типу трави, і дотримуйтесь рекомендованих норм висіву.

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