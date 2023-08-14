Чому люди не наступають на тріщини на асфальті: кордон між реальним і потойбічним

Кордон між реальним і потойбічним: чому люди уникають тріщин

У дитинстві багато хто з нас грав у гру, йдучи тротуаром, старанно уникаючи наступати на тріщини. Але чому це вдбувається? Яке походження цього забобону?

Уникнення тріщин можна простежити в ранніх європейських та американських народних віруваннях, хоча точне джерело залишається невідомим. Ці вірування ґрунтувалися на ідеї, що тріщини – це щось більше, ніж просто фізичні розриви в землі чи стінах. Вони символізували кордони між земним світом і потойбічним, місцем, де можуть ховатися небезпека і нещастя.

Одним із тривалих наслідків, пов'язаних із тріщинами, є потенційна шкода, яку могли принести родині. Якщо одні сприймали це буквально, то інші залишалися з відчуттям тривоги, побоюючись приходу нещастя в результаті своїх дій. Концепція негативної магії, де розгортається сценарій "око за око", ще більше увічнила це переконання.

Цікаво, що деякі забобони передбачають вивільнення духовних сутностей, які можуть порушити сімейну гармонію. З іншого боку, є ті, хто вірить, що можна зламати спину відьмі чи дияволу. Більш легковажне тлумачення припускає, що це принесе дощ. Незалежно від конкретних наслідків, уявлення про те, що така проста дія може змінити хід майбутнього, збереглося з плином часу.

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Опитування показали, що навіть у наш час значна кількість людей все ще дотримується повір'я та уникає тріщини. В опитуванні, проведеному у Великій Британії, кожен двадцятий респондент зізнався, що свідомо уникає тріщин на асфальті, незважаючи на те, що не дуже вірить у реальні наслідки.

Забобони, глибоко вкорінені в нашій колективній свідомості, продовжують формувати нашу поведінку і сприйняття. Чи то віра в чотирилисник, що приносить удачу, чи то страх перед чорними котами, ідея про те, що наступити на тріщину може завдати шкоди, залишається глибоко закладена у свідомості.

Нагадаємо, згідно з народними повір'ями, кожна кількість троянд має свою власну символіку та значення.

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