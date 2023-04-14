Майже нічого не залишилось: вчені дослідили наслідки виверження Везувію в Геркуланумі

Археологи стверджують, що виверження Везувію можна порівняти із атомним вибухом. Хіросіма після падіння атомної бомби на місто у 1945 році виглядала так, як і Геркуланум у 79 р. до н. е.

Температура пірокластичного потоку (суміш газів, попелу) сягала до 500 градусів за Цельсієм і фактично перетворювала на попел все на своєму шляху. Люди ж під дією такої температури просто випаровувались.

Про це повідомляє The Guardian.

“Рештки людей, які загинули в Геркуланумі внаслідок виверження Везувію, і яких ми знайшли, виглядали так само, як і жертви атомного бомбардування", – стверджує археолог Доменіко Камардо.

На пляжі Геркуланума археологи знайшли рештки людей майже 2 – тисячолітньої давності. Розкопки були проведені вперше за 30 років. Геркуланум – місто менш відоме за Помпеї, хоча також сильно постраждале від виверження. Як стверджують науковці, Везувій по – іншому вплинув на Геркуланум.

“Помпеї зруйнували попіл і лапіллі, маленькі камінчики, що вилітають з вулкана. Вони поховали місто під шаром висотою 3 – 4 метри. А Геркуланум спочатку зруйнувала пірокластична хмара, де температура була приблизно 400 градусів Цельсія", – каже Камардо.

Потім місто було поховане під 20-метровим шаром вулканічного бруду, завдяки якому, рештки людей і навіть харчові продукти харчування, рештки одягу добре збереглися.

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Геркуланум був багатим містом, тут були розташовані розкішні вілли заможних містян та Будинок Двохсотріччя, який знайшли ще в 1938 році.

Розкопки проходили під сучасним містом Геркуланум. Під час розкопок археологи знаходили не лише рештки жертв виверження вулкана, а й органічні речовини фруктів і хліба, меблі та стародавні сувої.

Нагадаємо, ми вже писали про древню гробницю, яку знайшли в Китаї.

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