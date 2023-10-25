Чому не можна повертати порожній посуд: ця проста дія може принести нещастя

Це може здатися банальним, але порожній посуд здавна асоціюється зі зловісними знаками, які потенційно можуть спричинити хаос у житті людини. Навіть не підозрюючи про це, деякі повсякденні дії, які ми виконуємо без особливих роздумів, можуть нести в собі негативне послання, якщо ми віримо в прикмети та забобони. Однією з таких дій є повернення посуду порожнім.

Традиційно люди наповнюють посуд частуваннями чи делікатесами, пропонуючи його іншим, щоб потім повернути його порожнім. Однак, згідно з давніми повір'ями та забобонами, цей, здавалося б, невинний вчинок може накликати на людину нещастя та невдачу.

Фольклор, який стоїть за цим поняттям, свідчить про те, що порожній посуд символізує втрату та бідність. У минулі епохи вірили, що повернення посуду повним, а не порожнім, може привернути процвітання та удачу. Наприклад, посуд міг бути наповнений цукерками або іншими смаколиками, щоб жест дарування та отримання асоціювався з достатком.

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Крім того, залишення порожнього посуду на столі також має свій власний набір поганих прикмет. Згідно з повір'ям, цей акт символізує вічну бідність і безперервний стан потреби. Тому наші предки або наповнювали посуд перед тим, як поставити його на стіл, або швидко прибирали його, коли він ставав порожнім, фактично уникаючи будь-якої символічної асоціації з нестачею чи злиднями.

Також розумно утримуватися від дарування порожнього посуду. Цей забобон зберігає схожість з попередніми віруваннями, підкреслюючи негативні наслідки дарування комусь порожнього посуду. Однак, якщо хтось опинився в такій ситуації, існує засіб протидії потенційним негативним наслідкам.

Рішення полягає в тому, щоб "викупити" посуд давши за нього кілька монет або наповнити його спокусливими солодощами чи іншими приємними сюрпризами перед тим, як дарувати його одержувачу. Цей невеликий вчинок швидко перетворює порожню тарілку на значущий і сприятливий подарунок.

Нагадаємо, UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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