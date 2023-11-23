Де бюджетно покататися на лижах в Україні. Перший сніг не за горами, а в горах

Прогнози синоптиків на цьогорічну зиму залишаються досить теплими, без особливих морозів та снігопадів. З одного боку – це, навіть, добре, з іншого – хочеться побачити білий сніг та порадіти зимі як діти, та разом з дітьми.

Шанс є і дають нам його Карпати. Кліматична зона Карпат унікальна і кожного року ми отримуємо шанс побалувати себе зимою, хоча б на декілька днів. Сьогодні розповімо який напрям обрати, щоб відпочити бюджетно, але смачно та весело.

Куди нагострити лижню

Під час того, як розкручені гірськолижні курорти України Буковель та Драгобрат миготять еталоном та мрією, Славское, Воловец та Плай готові приймати гостей за меншими цінами, але з незабутньою гостинністю та пристойним комфортом. Тож, якщо ви не підкорювач чорних гірок і не екстремал можете спробувати гарно відпочити сім’єю, чи удвох на одному з наступних гірськолижних курортах України.

Славське

Як доїхати: на потязі сполученнями на Ужгород або Мукачево, від Львова на маршрутці чи автобусі (автостанція №8) або на машині по трасі Київ-Чоп (М-06), через Львів та Сколе.

Умови та гори. Гірськолижні траси Славського чудово підходять як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. Якщо ви вперше, або вдруге вам буде комфортно на трьох трасах гори Кремінь. Траси обслуговують 2 бугельних підіймачі, які підіймуть на висоту 600 і 1000 м. Для середнього рівня найбільш підходять траси Менчул (4 трасі) та Погар (1 траса). Їх обслуговують бугельні та крісельні підіймачі з висотою підйому до 1070 м. А ось профі, чи ті, хто хочуть прокачати свою досвідченість сміливо можуть відправлятися на Високий Верх (9 трас) та Тростян (11 трас). У вас буде можливість спуститися з висоти 2710 м.

Інфраструктура самого селища досить розвинена. Тут ви зможете випробувати декілька ресторанів, прогулятися магазинами та сувенірними лавками, звернутися до відділення банку чи зазирнути до аптеки, при необхідності. По території селища розташовані прокати спорядження та лижні школи, де ви завжди зможете найняти інструктора. Екскурсії на конях, санях, вездеходах та снігоходах також доступні в селищі.

Де зупинитися: при виборі житла пам’ятайте, що краса природи для всіх, як і підіймачі, які коштують однаково де б ви не жили. Можете зупинити свій вибір як на великих курортах, які мають свій додатковий комфорт (спа, лазні, ресторані, бари тощо), так і на приватних маленьких пропозиціях кімнат, або ж котеджів. До прикладу готель "Перлина Карпат" має лишень 200 метрів до підіймача та басейн з підігрівом на своїй території просить за двомісний номер від 1500 грн. А приватна садиба "Коло друзів" з відстанню до підіймача 400 м, також басейном та сауною за номер виставляють від 600 грн. Тут головне встигнути забронювати номери.

Харчування: вибір харчування у Славському також дасть вам приємний діапазон. В селищі розташовані як ресторани, так і невеликі кафе, в яких смачно та ситно нагодують фірмовими стравами Прикарпаття. А у приватних садибах вам залюбки запропонують триразове харчування за 350 грн з людини. Звісно, шо великі курорти зазвичай мають свій ресторан з харчуванням. Приватний сектор має пропозиції номерів с загальною кухнею, так що ви можете скористатися місцевими магазинами.

Воловець

Як доїхати: у Воловці є ЖД вокзал, що значно спрощує дорогу до селища.Тож сполучення на Ужгород підійдуть. Ті, хто мандрують самостійно машиною по трасі Київ–Чоп, не пропустіть повороту до Нижніх Воріт, а згодом на Воловець.

Умови та гори: Середина грудня чудова пора, щоб розпочати лижний сезон у Воловці. Його м’які схили підходять тим, хто хоче впевнено стати на лижі чи сноуборд, перед тим як підкорювати серйозні вершини. Один бугельний підіймач підніме вас на схил у 300 метрів, де ви плавно будете відпрацьовувати повороти. Обладнання можна не тягнути з собою, адже тут достатньо прокатів, щоб забезпечити і дорослих, і дітей. Інфраструктура Воловця досить розвинена, завдяки попиту серед туристів, тож ресторанів, барів, колиб та дитячі розваг тут достатньо. З Воливцем ви зможете охопити й Мукачево, й Сваляву і Славське. Електричка до цих локацій ходить щоденно й ви можете додати ще низку вражень до відпустки.

Де зупинитися: Воловець пропонує різні умови житла від кімнат за 250 грн до курортів за 2000 грн. То знайти прийнятний для себе діапазон можливо. Та не забувайте потурбуватися про житло заздалегідь, адже ця місцевість досить популярна взимку саме через доступність житла, навіть серед туристів, які катаються на інших, близьких до Воловця, курортах. В більшості готелів є сауна, щоб погрітися та великий перелік екскурсій чи послуг, які можна додати до свого зимового відпочинку. Об'єднавшись компаніями ви можете винайняти цілий котедж з кухнею. Це зекономить гроші не лишень на проживанні, але й на харчуванні. До прикладу котедж на 6-8 місць курорта "Будинок у Тетяни" коштує від 1200 грн за добу. Для тих, хто готовий розглядати великий комфорт з додатковими послугами приватна садиба "Еко Дім" пропонує свої будинки за 17000 грн за добу з людини. Середній діапазон цін від 600 грн за добу тут найбільш популярний, в цьому сегменті ви знайдете достатню кількість прийнятних варіантів.

Харчування: за додаткову оплату в 350 – 450 грн вам запропонують харчування майже в кожній садибі. Та інколи можна скористатися невеличкими кафе, або ж взагалі магазинами, то подумайте чи варто брати додатково. Все залежить від вашого апетиту та пріоритетів у кулінарії. Ресторанів вдосталь як на території селища, так і на курортах, які відкривають свої двері не лишень гостям готелів.

Плав’я

Як доїхати: до селища Плав’я ходять рейсові автобуси з Ужгорода, Стрия, Сколе, Мукачева та Львова. Дорога від Львова становить близько 5 годин та вартує від 270 до 380 грн на людину.

Умови та гори: Плав’я – це найсучасніший гірськолижний курорт з різними за рівнем трасами, тож він підходить як для сімейного відпочинку, так і для досвідчених лижників. Його розташування у долині на висоті 600 метрів дозволяє снігу триматися тут довше, ніж на сусідніх курортних локаціях. Тож стати на лижі можна тут раніше та покататися подовше. Курорт обслуговують крісельні, бугельний підіймачі, та, навіть, бейбі-ліфт. На крісельних підіймачах можна дістатися на висоту 1000 метрів, що достатньо до крутих спусків, а бейбі-ліфт підіймає на трасу для початківців у 350 метрів. Ціна на підіймачі становить від 100 грн за підйом, але ви завжди можете скористатися абонементом на півдня за 500 грн, або ж на 2 дні за 1500 грн, щоб накататися досхочу. Також на курорті можна відвідати басейни, ціна на них становить від 200 грн (дитячий) та 300 грн (дорослий). Гості готелю Плай користуються знижками на послуги готелю. На курорті доступні всі зимові розваги, включаючи снігоходи, санки, сноуборди та коней.

Де зупинитися: приватні пропозиції у Плав’я стартують від 250 грн за добу за людину. Звісно ж це без харчування та будь-яких додаткових послуг, але в досить пристойних умовах. Це можуть бути як номери в садибах, так і котеджі на декілька спалень, що дуже зручно в сімейному відпочинку, адже ви будете мати свою кухню, та можливість об’єднатися з друзями. До порівняння у самому гірськолижному курорті "Прлай", де ви знайдете просто безліч розваг від спа–центру до великої ігрової для дітей вартість за номер складає 1600 грн зі сніданком. Середнього діапазону цін достатньо, щоб знайти саме той бюджет та умови, які вас влаштують.

В нашому сьогоденні досить важко планувати, та більшість готелів мають гнучкі умови для скасування бронювання, тож плануйте та відпочивайте в Україні – це важливо для економіки країни та туристичної галузі.