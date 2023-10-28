Зможете назвати всі 7 чудес України? А ми розповімо як здійснити подорож

Україна мальовнича не лишень природно. Визнані світом 7 чудес України є спадщиною, яку залишили наші предки у поєднанні зі скарбами, подарованими матінкою природою українській землі. Наше завдання знати, зберігати та передавати далі, бо це наша історія, культура, духовність та ідентичність.

Тому розглядати ці напрямки як туристичні сьогодні важливо. Завдяки цьому підтримується утримання споруд та зберігається пам’ять про історичні та сьогоденні події в історії. На доданок, це дуже прекрасні та вражаючи місця цікаві для будь–якого віку, тож мандруємо Україною разом.

1. Києво-Печерська Лавра

Цей духовний православний комплекс, за який сьогодні теж ведуться запеклі бої, має досить важливе значення не лишень як святиня. Заснована Антонієм та Феодосієм Печерськими в 1051 році Лавра завжди була досить впливовим центром керуючим долею українського народу. Особливо в часи, коли релігійність була непохитною догмою. Та й зараз церква є достатньо потужною силою, адже проповідництво для віруючої людини є вагомим аргументом в будь-яких питаннях.

Релігієзнавець Дмитро Горєвий зазначив у інтерв’ю українським ЗМІ:

"Щодо політичних та культурних наслідків, то, звичайно, те, що Московський патріархат більше не матиме доступу до цих святинь, а там буде правити православна церква України, є важливим історичним рішенням, адже українська церква відновлює історичну справедливість та повертається до української Лаври та українських храмів."

Розташована Лавра в місті Києві неподалік від метро Арсенальна та парку Слави.

Що входить до Києво–Печерської Лаври

Києво-Печерська Лавра – це монастирський комплекс, який складається з:

Велика лаврська дзвіниця.

Троїцька надбрамна церква.

Монастирські печери.

Успенський собор.

Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія.

Некрополь.

Фортечні мури.

Бібліотека.

Які музеї можна відвідати в Києво-Печерській Лаврі

Скарбниця має не лишень духовні цінності. У бібліотеці Лаври можна побачити історичні документи, листи та рідкісні книги, яким по декілька сотень років. Також на території працюють музеї:

історичних коштовностей;

музей друкарства;

музей декоративного мистецтва та дизайну;

музей мікромініатюр, які можна розгледіти лишень під мікроскопом. Найвідоміший експонат підкована блоха.

Також на території Київської Лаври проводиться багато різноманітних виставок, які можна додати до своєї прогулянки.

Чиї мощі зберігаються в Києво-Печерській Лаврі

Загалом спочивальня Лаври налічує та зберігає понад 100 мощів святих. Серед них є дуже відомі імена та історично значущі особистості. Серед цілющих святих спочиває:

Ігнатій Печерський – керівник Лаври, який зцілював людей молитвою та просфорою (15 століття).

Клімент Римський – четвертий єпископ Рима (1 століття). Був перевезений Володимиром Великим з захопленого Херсону.

Нестор Літописець – один з авторів "Повісті минулих літ" (12 століття).

Афанасій Затвірник – воскрес з мертвих і 12 років ні з ким не розмовляв.

Та багато інших святих, чиє життя було овіяне вірою, чудесами та цікавими історіями.

Печери Києво–Печерської Лаври

Хто хоч раз побував на екскурсії в монастирському комплексі не міг не зацікавитися ближніми та дальніми печерами–ходами, які було знайдено при розкопках. Ну хіба що ви боїтеся замкнутих та вузьких просторів. Пройти по віковим гробницям, так близько до поховань, що ненароком можна ліктем зачепити – це досить вражаючий досвід, що неодмінно бентежить. Але цікаво та захопливо точно. За допомогою вимірювання вчені дізналися, що довжина проходів ближніх печер понад 350 м, а дальніх понад 500. Глибина ходів від 5 до 15 метрів. Та, насправді загальну довжину чи точну глибину поки не може назвати ніхто.

Печери мають свої підземні церкви та служать місцем спочинку 118 мощей та 32 "мироточивих глав". З деяких письмових джерел відомо, що серед мощів лежить відомий воїн Ілля Муромець.

На сайті Святої Успенської Києво-Печерської Лаври можна подивитися розклад виставок, ціну квитків до музеїв, а також скористатися віртуальним туром для ознайомлення з локаціями.

2. Острів Хортиця

Розташований в межах Хортицького національного парку острів донедавна мав 12,5 км в ширину та 2,5 км у довжину. Та підрив окупантами дамби поховав під водами Дніпра значну частину острова, разом з історичними пам'ятками та віковими скарбами.

Та Хортиця залишається природною пам’яткою країни, адже у ландшафтах острова зібрано усі ландшафти, які можна знайти в Україні.

Острів Хортиця багатий і на культурно–історичну спадщину, адже збережені дерев’яні церкви, старовинні хати–мазанки та історичні артефакти часів козацтва тут були в великій кількості та в чудовому стані.

П’ятсот років на острові розвивалося життя та зберігалися традиції побуту та духовності. Тож ми маємо надію, що острів відновить своє існування та залишиться одним з чудес України.

3. Парк "Софіївка"

Цей ландшафтний шедевр вражає не лише українців. Парк відомий далеко за межами країни, адже не багато місць, які можуть стати поряд із ним. Природа попрацювала разом із людиною, тож сьогодні ми можемо прогулятися тематичними експозиціями, мостами над водоспадами та пейзажними альтанками, які доповнюють мальовничу природну красу.

Парк можна відвідати в будь–яку пору року та насолодитися різнобарвним вбранням та тематичними розвагами під кожен окремий сезон.

Красою парку захоплювались протягом століть, тож зруйнувати локації не наважилися навіть під час Другої Світової війни. Територія парку продовжує розвиватися та набуває нових пейзажних куточків, тож тут будуть ради відвідувачам, особливо під час війни, коли утримувати територію стає складніше.

Це чудо України вартує того, щоб опинитися в вашому Інстаграм контенті та цікавих вихідних.

4. Херсонес Таврійський

Давньогрецьке місто в Криму, яке опинилося під владою окупантів внесений до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, та його збереження є важливим для України.

В давні часи це місце було ланкою важливих стратегічних, політичних та економічних процесів. Лишилися самі стіни, але природна локація має значення, та й археологічні дослідження ще не до кінця розкрили поховані під стінами таємниці нашої історії.

Колись процвітаючий винний центр експортував неабияку кількість ігристого напою та мав багаті та наповнені скарбниці. Залишки споруд які збережені на сьогодні, разом із дзвіницею, та колонами прекрасні та колоритні, а враховуючи пейзаж – це просто дивовижне місце з неперевершеною атмосферою.

Історія античного міста цікава та важлива для сучасників. Маємо надію, що окупанти не повторюватимуть свої дії з часів Російської імперії, та не будуть руйнувати пам’ятку будівництвом військових баз на території Херсонесу, як це відбувалося в 1783 році, після завоювання Криму.

5. Софіївський Собор або Софія Київська

Побудована за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого святиня в Києві кожного року збирає сотні тисяч туристів у своїх стінах. Віднедавна у головному храмі було відновлено богослужіння, що дозволяє парафіянам бути на території прекрасного духовного комплексу та заповнити його енергією віри та добра як раніше.

Прогулявшись в рамках екскурсії Софією Київською ви зможете побачити: 5 апсид, 5 нефів, 13 куполів, розписані галереї, святині та старовинні фрески з мозаїками датовані 11 століттям.

За часів Володимира Великого Софія Київська відігравала важливу політичну роль у долі держав, тож сьогодні тут є що послухати, та на що подивитися.

Екскурсії територією комплексу розроблені і для дорослих, і для дітей, тож це гарна локація для вивчення своєї історії, передачі культурного генокоду та вражень від краси та цінності споруд. На дзвіниці головного храму, який слугує й оглядовим майданчиком можна зустріти найгарніший захід сонця в Києві.

На сайті комплексу Софія Київська ви можете скористатися віртуальним туром для цікавого ознайомлення з чудом України та дізнатися за екскурсії.

6. Хотинська Фортеця

Оборонна споруда 1323 гоку на сьогодні є досить популярною туристичною локацією та цікавою ланкою у вивченні історії часів Київської Русі. А ще – це досить пейзажне місце, де зелені пагорби природи України створюють неповторні ландшафти та картини.

За свою вікову історію Фортеця пережила багато битв і облог, що залишили сліди як ззовні, так і зсередини. Легенди, якими насичені замкові башти стануть дуже цікавим екскурсом в давні традиції та культурні цінності.

Сьогодні фортеця у вирії культурних подій, тут проводяться цікаві заходи такі як лицарські битви, фестивалі та зйомки кінофільмів. Впевнені, що деякі фільми. які вже вийшли ви знаєте: "Старий замок", "Могила лева", "Русалонька", "Три мушкетери", "Чорна стріла", "Тарас Бульба", або ж ви маєте шанс цікаво познайомитися з інтер’єром та стінами фортеці заздалегідь.

Фортеця розташована в Чернівецькій області в м. Хотин. Навіть, якщо ви не маєте можливості відвідати це чудо України зараз, ви завжди можете скористатися віртуальним туром на сайті Хотинської Фортеці.

7. Кам’янець-Подільська Фортеця

Величну перлину України знають за межами кордонів країни. Її краса та історична цінність неоціненна та вагома. Починаючи від архітектури і закінчуючи артефактами локація лишить захоплення та багато цікавої інформації.

Сьогодні це найпопулярніше місце для тих хто подорожує в бік Західної України та хоче отримати максимальну кількість вражень для своєї відпустки.

Починаючи з природних ландшафтів навколо фортеці, якими ви будете захоплюватися вже на під’їзді та продовжуючи берегами річки Смотрич – це місце для довгої та насиченої прогулянки на цілий день. Гарно відвідувати Фортецю в рамках турів та екскурсій, адже тоді можна максимально дізнатися про вікову історію та включити в свою прогулянку цікаві заходи, що часто відбуваються в стінах Кам’янець–Подільської Фортеці. Це чудо України перенесе вас в інше століття з якого не схочеться повертатися.

На сайті музею Кам’янець–Подільської Фортеці ви завжди можете підібрати цікаву для вас екскурсію та дізнатися актуальні ціни.