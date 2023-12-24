Реалії Буковеля Якими цінами дивує найпопулярніший гірськолижний курорт України

Всесезонний курорт України Буковель розпочав свій лижний сезон. Популярність та слава цього гарного місця відпочинку в Карпатах давно вийшла за межі країни та випробувати себе на спусках Буковелю приїздили професійні лижники, та охочі зі всього світу. Війна змінила орієнтири і потік іноземних туристів суттєво знизився. Однак і самі українці полюбляють комфортабельний та професійно обладнаний гірськолижний курорт.

Ціни тут завжди були доволі європейські, що обґрунтовувалося рівнем комфорту та широким спектром послуг і розваг в комплексі. Якы цыни очікують українських туристів цієї зими та, що врахувати для скорочення бюджету на відпочинок у Буковелі, дізнався UAPortal.

Які готелі входять в гірськолижний комплекс Буковель

На території гірськолижного комплексу знаходиться досить великий вибір готелів. Деякі з них розташовані досить близько з витягами, а другі мають великий спектр розважальних послуг. Тож складаючи бюджет на відпочинок у Буковелі дайте собі відповідь на такі питання:

мені потрібно житло поруч із витягом;

які розваги я б хотів включити у свою відпустку;

який вид харчування мене влаштує (триразове, тільки сніданок, довільне харчування).

Від ваших відповідей залежить вибір готелю і ціни, які складатимуть ваш бюджет на мандрівку. Ми склали для вас огляд деяких популярних локацій для зупинки в Буковелі.

Bukovel Hotel

Цей готель пропонує житло на три зірки у вигляді двоповерхових дерев’яних котеджів. Номери котеджів стартують від двомісних економів за 2 970 грн до Шале Прем’єр за 21 735 грн. Об'єднані вони VIP проходом на витяги та сніданками, які входять у вартість.

На території цього дерев’яного містечка є дитячий майданчик с зимовими розвагами, дитячий клуб, кафе, ресторан і міні бар, який оплачується додатково.

Поруч можна відвідати "Баньку на дровах". Тут за 2.5 години за трьох осіб візьмуть 6 555 грн, за додаткову годину 950 грн, за додаткову людину 1 320 грн. Купель "Карпатське різнотрав'я" у бані коштує 855 грн. Багато додаткових послуг від ванночки для ніг до різних видів масажу в діапазоні від 130 грн до 1 000 грн.

Заклади харчування поряд включають українську м’ясну ресторацію "Salo" та "Veranda Lounge-Zone". Повноцінний обід в реставрації в середньому складає від 300 до 700 грн на людину без алкогольного меню. Бар "Веранда" має середню ціну на коктейлі в 150 грн, а ось пляшка вина може коштувати близько 1 000 грн.

Дерев’яне містечко знаходиться під цілодобовою охороною.

Bukovel Apart

Готель налічує 21 номер люкс, які обладнані кухнями та мають сучасний дизайн в інтер'єрі. Апартаменти трьох типів мають діапазон цін від 6 521 грн за двомісний номер до 7 108 грн тако за двох. Готель облаштований дитячим майданчиком та рестораном та знаходиться поруч з витягами.

Поруч з готелем вишукана італійська піцерія OSTERIA ITALIANA. Вартість піци на дровах в середньому 180 грн за 500 гр, а паста від 150 грн. Піцерія знаходить на території комплексу VODA CLUB де серед холодної зими ви можете опинитися в теплих басейнах у купальнику. Ранком та ввечері комплекс можна відвідати з квитком за 350 – 500 грн.

HVOYA Apart-Hotel &SPA

Ще одна зручна локація поруч з витягами (схил №7), та ще й зі спа зоною, яка увійде у вартість проживання. На території готелю ресторан і лоббі-бар, дитяча кімната з аніматором та комфортабельні номери від 23 кв. до 77 кв. Ціни за двомісний номер від 5 060 грн до 14 218 за апартаменти.

Поруч можна відвідати М'ясо & Азія. В меню птиця та риба і широкий вибір алкогольних напоїв. Середній цінник за обід на одного складе близько 500 – 700 грн.

Bukville Hotel & SPA

Поруч з готелем витяг №1. Стандартний номер на двох з балконом у готелі коштує від 3 000 грн. В цю суму не увійде спа і харчування.

Лижні школи Буковелю

Гірськолижний курорт Буковель обслуговують три лижні школи. Якщо брати до прикладу Ski School індивідуальне заняття у дві години буде коштувати близько 1 403 грн, а навчання у групі 1 329 грн з людини. Школа надає послуги з професійними інструкторами як для дорослих, так і для дітей. Ви можете підкорювати не лишень лижі, але й сноуборди. В залежності від складності схилу вартість тренування може становити від 1 440 грн до 25 000 грн за карвінг на чорних трасах.

Додаткові розваги в Буковелі

Нещодавно в Буковелі відкрили санную трассу. Де, як у дитинстві, ви можете мчати на санчатах з верхівки схилу. На схилі діють абонементи, у які вже входить вартість обладнання. Ціна одного спуску для дорослої людини 406 грн, абонемент на 3 години 812 грн.

Снігоходи також досить популярна розвага для тих, хто обожнює швидкість. Траси розраховані не лишень на дорослих, але і для дітей. Спіймати вітер натиснувши на педаль газу ви можете за 554 грн (10 хвилин), або ж за 1 366 грн (30 хвилин).

Сноутюбінг – розвага для всієї сім’ї. Доступність цієї забавки складає 36 грн за один спуск.

Що може позитивно вплинути на бюджет відпочинку в Буковелі

Постійні клієнти Буковелю поділилися лайфхаками відпочинку для зниження бюджету на відпустку.

Бронь житла. Завчасне бронювання завжди вигідне, а гнучке бронювання під час війни в країні зробило цей лайфхак менш ризикованим.

Покупка скі-пасів. Реально оцінюйте свої можливості: якщо ви не постійний поціновувач лиж та високих підйомів не варто брати великий абонемент, краще скористайтеся можливістю покупки на пів дня прямо в касі в день катання. Та якщо ж ви мрієте не вилазити з лижного взуття довгі абонементи суттєво зекономлять ваш бюджет.

Вибір сезону. Оберіть низький сезон, щоб зекономити буквально на всьому від житла та прокату лиж до покупки скі-пасів. Низький сезон на початку грудня, або з середини березня. Схили Буковелю вкриті снігом навіть тоді, коли його вже ніде немає.

Дізнайтеся чи входить у вартість вашого жд квитка до станції "Татарів-Буковель" трансфер до курорту. Така можливість є з 2022 року і вам не доведеться витрачати гроші на дорогі таксі.