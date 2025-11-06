Имеют ли право УБД льготу на оплату коммуналку и какую

В Украине участники боевых действий имеют право на ряд социальных льгот, среди которых скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лицам, имеющим статус участника боевых действий, предоставляется 75-процентная скидка на оплату пользования жильем в пределах установленных норм - по 21 квадратному метру общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семь.

Такая же скидка распространяется на оплату коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения, вывоза мусора, а также приобретение сжиженного газа в пределах норм потребления. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кроме того, государство компенсирует 75% стоимости топлива, в том числе жидкого, для домохозяйств, не имеющих централизованного отопления.

Льгота касается не только самого участника боевых действий, но и членов его семьи, проживающих с ним. К ним относятся жена или муж, дети до 18 лет, а также совершеннолетние холостяки с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы. Кроме того, право на льготу имеют нетрудоспособные родители, лицо, ухаживающее за ветераном войны I группы инвалидности (при условии, что он не состоит в браке), а также лица, состоящие на попечении или попечительстве ветерана и проживающие с ним.

Таким образом государство обеспечивает поддержку не только ветеранов, но и их близких родственников, проживающих с ними одной семьей. В то же время, стоит отметить, что статусы "ветеран войны" и "участник боевых действий" в Украине имеют разное юридическое значение. Участником боевых действий является военнослужащий, непосредственно участвовавший в выполнении боевых задач, тогда как к категории ветеранов войны относятся и гражданские лица, внесшие вклад в защиту государства.

