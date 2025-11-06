ukr
русский
Економіка

Чи мають право УБД пільгу на оплату комуналку та яку

Ціхоцька Марія

Особам, які мають статус учасника бойових дій, надається 75-відсоткова знижка на оплату комуналки

В Україні учасники бойових дій мають право на низку соціальних пільг, серед яких — знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають статус учасника бойових дій, надається 75-відсоткова знижка на оплату користування житлом у межах встановлених норм — по 21 квадратному метру загальної площі на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Така ж знижка поширюється на оплату комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття, а також на придбання скрапленого газу в межах норм споживання. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Крім того, держава компенсує 75% вартості палива, у тому числі рідкого, для тих домогосподарств, які не мають централізованого опалення.

Пільга стосується не лише самого учасника бойових дій, а й членів його сім’ї, які проживають з ним. До них належать дружина або чоловік, діти до 18 років, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю з дитинства І чи ІІ групи або з інвалідністю І групи. Крім того, право на пільгу мають непрацездатні батьки, особа, яка доглядає за ветераном війни І групи інвалідності (за умови, що він не перебуває у шлюбі), а також особи, які перебувають під опікою чи піклуванням ветерана і проживають з ним.

Таким чином, держава забезпечує підтримку не лише ветеранів, а й їхніх близьких родичів, які мешкають із ними однією сім’єю. Водночас варто зазначити, що статуси "ветеран війни" та "учасник бойових дій" в Україні мають різне юридичне значення. Учасником бойових дій є військовослужбовець, який безпосередньо брав участь у виконанні бойових завдань, тоді як до категорії ветеранів війни належать і цивільні особи, які зробили внесок у захист держави.

