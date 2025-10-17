Имеют ли право участники боевых действий бесплатно пользоваться общественным транспортом и железной дорогой

После начала полномасштабного вторжения России тысячи украинцев и мужчин, и женщин стали на защиту страны. Для участников боевых действий государство ввело ряд социальных гарантий и льгот, призванных поддержать их в мирной жизни. Одной из таких привилегий есть право на бесплатный или льготный проезд различными видами транспорта.

Как пояснили на сайте " АрмияInform ", участники боевых действий имеют законное право на скидки и бесплатные билеты при путешествиях по железной дороге, автобусу, самолету или водному транспорту.

Льготы на ж/д билеты для УБД

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий предоставляется право:

раз в два года бесплатно воспользоваться проездом в любом направлении по железнодорожному, воздушному, водному или междугородному автобусному транспорту (в две стороны);

ежегодно получить скидку 50% на поездку по этим же видам транспорта.

Эти льготы действуют только в пределах Украины. Чтобы воспользоваться ими, нужно иметь не только удостоверение участника боевых действий, но и специальные талоны, которые выдаются вместе с удостоверением и остаются в силе несколько лет. Билеты со скидкой можно приобрести в кассе, предъявив оба документа – удостоверения и талоны.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Участники боевых действий имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, а также пригородными автобусами, электричками и водными сообщениями. Это право действует вне зависимости от места жительства или расстояния поездки. Для подтверждения достаточно предоставить удостоверение установленного образца.

Если в городе введена электронная система оплаты, участникам боевых действий бесплатно выдается электронный билет, подтверждающий право на льготу.

Проблемы с частными перевозчиками

На практике иногда возникают недоразумения с частными транспортными компаниями, которые отказываются перевозить льготников бесплатно. Основная причина – отсутствие компенсаций из местных бюджетов за перевозку участников боевых действий. Однако такой отказ является нарушением закона.

В случае неправомерного отказа в льготном проезде УБД вправе не только вернуть средства, потраченные на билет, но и потребовать компенсацию за моральный ущерб.

