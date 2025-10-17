Чи мають право учасники бойових дій безкоштовно користуватись громадським транспортом та залізницею

Після початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців — і чоловіків, і жінок — стали на захист країни. Для учасників бойових дій держава запровадила низку соціальних гарантій і пільг, що покликані підтримати їх у мирному житті. Однією з таких привілеїв є право на безплатний або пільговий проїзд різними видами транспорту.

Як пояснили на сайті "АрміяInform", учасники бойових дій мають законне право на знижки та безкоштовні квитки при подорожах залізницею, автобусом, літаком чи водним транспортом.

Пільги на залізничні квитки для УБД

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій надається право:

раз на два роки безкоштовно скористатися проїздом у будь-якому напрямку залізничним, повітряним, водним або міжміським автобусним транспортом (у дві сторони);

раз на рік отримати знижку 50% на поїздку цими ж видами транспорту.

Ці пільги діють лише в межах України. Щоб скористатися ними, потрібно мати не тільки посвідчення учасника бойових дій, а й спеціальні талони, які видаються разом із посвідченням і залишаються чинними кілька років. Квитки зі знижкою можна придбати в касі, пред’явивши обидва документи — посвідчення та талони.

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Учасники бойових дій мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом, а також приміськими автобусами, електричками та водним сполученням. Це право діє незалежно від місця проживання чи відстані поїздки. Для підтвердження достатньо надати посвідчення встановленого зразка.

Якщо у місті запроваджено електронну систему оплати, учасникам бойових дій безкоштовно видається електронний квиток, який підтверджує право на пільгу.

Проблеми з приватними перевізниками

На практиці часом виникають непорозуміння з приватними транспортними компаніями, які відмовляються перевозити пільговиків безкоштовно. Основна причина — відсутність компенсацій з місцевих бюджетів за перевезення учасників бойових дій. Однак така відмова є порушенням закону.

У разі неправомірної відмови в пільговому проїзді УБД мають право не лише повернути кошти, витрачені на квиток, а й вимагати компенсацію за моральні збитки.

