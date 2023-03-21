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Как научить собаку говорить простые фразы

Игорь Романько

Как научить собаку говорить

Научить собаку говорить, как люди, не является реальной задачей. Однако можно научить собаку понимать определенные команды и произносить некоторые звуки, которые будут для вас созвучны.

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Основой для обучения будет терпение и постоянная практика. От вас требуется большое желание и тратить время, чтобы научить собаку общаться с вами. Основные рекомендации для обучения собаки разговаривать включают:

  • Начните с основных команд. Собаки умеют понимать некоторые команды, такие как "сидеть", "лежать" и "стоять". Начните обучать свою собаку этим командам, чтобы она понимала ваши инструкции. Научите ее отвечать на свое имя, потому что это будет полезно, когда вы будете пытаться научить ее новым словам;
  • Используйте слова и звуки. После того, как ваша собака поймет базовые команды, начните использовать новые слова и звуки. Начните с простых слов, таких как "привет", "ага", "мама", "алло", "пища" или "плохо". Повторяйте эти слова много раз, когда ваша собака находится рядом с вами. Со временем она будет увязывать эти слова с определенными действиями и ситуациями;
  • Научите собаку отвечать. После того, как ваша собака поймет некоторые слова, научите ее отвечать на них. К примеру, когда вы говорите "привет", научите свою собаку подойти к вам и положить лапы на вашу ногу. Когда вы говорите "пища", научите ее находить миску с едой;
  • Используйте жесты и мимику. Чтобы сделать процесс обучения более эффективным, используйте жесты и мимику. Собаки очень чувствительны к настроению человека и языку тела, поэтому, когда вы говорите с ними, используйте выразительное лицо и жестикуляцию. Например, когда вы говорите "плохо", покажите своей собаке, что она сделала не то, что вы ожидали, вздохните и сделайте суровое лицо;
  • Награждайте вашу собаку. И самое важное, не забывайте награждать вашу собаку за успешные исполнения команд и ответы на ваши слова. Используйте любимое лакомство как толчок к успеху. Это поможет вашей собаке усвоить новый язык и навыки быстрее.

Наконец, помните, что хотя научить собаку полноценно разговаривать невозможно, вы можете научить свою собаку понимать и отвечать на определенные слова и звуки. Это может быть полезно для улучшения вашего общения и связи с вашим любимцем. Или вы можете поразить таким трюком своих знакомых и друзей.

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