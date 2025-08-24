Как обжаловать статус 'в розыске' в ТЦК: объяснение юриста

В Украине идет мобилизация, а для военнообязанных действует приложение "Резерв+", в котором можно обновлять собственные данные, проверять информацию из реестра "Оберег" и получать электронный военно-учетный документ. В программе отображаются разные статусы пользователей, среди которых есть и вызывающий наибольший вопрос — "в розыске".

Об этом пишет ТСН. Этот статус означает, что человек нарушил правила военного учета. Например, после 25 лет не явилась в ТЦК для обновления данных, сменила место жительства, но не сообщила об этом, не стала на учет в новом месте или проигнорировала повестку. Также причиной может стать непрохождение ВЛК, отсутствие повторной явки после медкомиссии или невыполнение других обязательств. Даже женщины с медицинским или фармацевтическим образованием могут получить такой статус, если не встали на военный учет. Кроме этого, иногда проблема возникает из-за технических ошибок при внесении данных в систему "Оберег".

Следует понимать, что розыск ТЦК – это не уголовный розыск. Речь идет об административном нарушении. По обращению ТЦК полиция может доставить человека в территориальный центр, чтобы составить протокол и выяснить обстоятельства. После этого статус "в розыске" снимается.

Последствия могут быть неприятными: данные о таком лице вносятся в базы МВД, и полиция обязана доставить ее в ТЦК. Однако это не повод для автоматической блокировки банковских счетов. Арест возможен только тогда, когда штраф за нарушение правил военного учета не будет уплачен добровольно и решение будет передано на исполнение в исполнительную службу.

Статус "в розыске" можно проверить непосредственно в "Резерв+". Подробные причины сообщат в самом ТЦК по запросу или личному обращению.

Обжаловать такой статус можно. Конституция и КУоАП предоставляют право обращаться в суд с апелляцией на решения органов власти. Для этого нужно иметь документальные доказательства, что нарушение отсутствует или сообщение было сделано в срок. Например, если человек заранее предупредил об уважительной причине неявки, прошел ВЛК или обновил данные, но информация некорректно отразилась в реестре.

