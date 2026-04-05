Какая категория пенсионеров получит возрастные надбавки в апреле

Украинские пенсионеры, достигшие 70 лет и старше, имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты — так называемые возрастные надбавки к пенсии. Эти доплаты начисляются автоматически после достижения определенного возраста и увеличиваются каждые пять лет при условии, что размер основной пенсии не превышает установленного законодательством лимита.

Как пояснила заместитель начальника сервисного центра Пенсионного фонда Ольга Синдяшкина, обращаться в Пенсионный фонд для их оформления не нужно – выплаты назначаются без дополнительных заявлений.

Размеры возрастных надбавок

Сумма доплаты зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Следует учитывать, что эти надбавки не суммируются. То есть при переходе к следующей возрастной категории выплата меняется на новый размер, а не прилагается к предыдущей.

Кто не получит доплату

Главным условием получения возрастной надбавки является размер пенсии. Если основная выплата превышает 10340,35 грн, право на такую доплату не предоставляется. Также в Пенсионном фонде отмечают, что после индексации размеры этих фиксированных надбавок остаются прежними.

Как начисляются выплаты

Начисление надбавки начинается со дня достижения соответствующего возраста, влияющего на выплату в первый месяц:

если день рождения приходится на начало месяца, пенсионер получит полную сумму;

если позже – выплата начисляется пропорционально количеству дней после достижения возраста.

В дальнейшем прибавка выплачивается в полном объеме ежемесячно вместе с пенсией.

