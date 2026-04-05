Яка категорія пенсіонерів отримає вікові надбавки у квітні

Українські пенсіонери, які досягли 70 років і більше, мають право на додаткові щомісячні виплати — так звані вікові надбавки до пенсії. Ці доплати нараховуються автоматично після досягнення певного віку та збільшуються кожні п’ять років, за умови, що розмір основної пенсії не перевищує встановленого законодавством ліміту.

Як пояснила заступниця начальника сервісного центру Пенсійного фонду Ольга Сіндяшкіна, звертатися до Пенсійного фонду для їх оформлення не потрібно — виплати призначаються без додаткових заяв.

Розміри вікових надбавок

Сума доплати залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Варто враховувати, що ці надбавки не підсумовуються. Тобто при переході до наступної вікової категорії виплата змінюється на новий розмір, а не додається до попередньої.

Хто не отримає доплату

Головною умовою для отримання вікової надбавки є розмір пенсії. Якщо основна виплата перевищує 10 340,35 грн, право на таку доплату не надається. Також у Пенсійному фонді зазначають, що після індексації розміри цих фіксованих надбавок залишаються незмінними.

Як нараховуються виплати

Нарахування надбавки починається з дня досягнення відповідного віку, що впливає на виплату в перший місяць:

якщо день народження припадає на початок місяця, пенсіонер отримає повну суму;

якщо пізніше — виплата нараховується пропорційно кількості днів після досягнення віку.

У подальшому надбавка виплачується у повному обсязі щомісяця разом із пенсією.

