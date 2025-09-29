Кто имеет право на базовую соцпомощь и как ее оформить

Три месяца назад в Украине стартовал пилотный проект с новой социальной помощью. Он показал положительные результаты, поэтому с 1 октября программу распространили на более широкий круг малообеспеченных семей.

Часть предварительных выплат была объединена в одну, однако вместе с преимуществами появились и определенные ограничения. Об этом сообщает "На Пенсии". Суть программы состоит в том, что вместо нескольких видов госвыплат семья получает одну базовую помощь или доплату к пенсии. Ее размер определяют по формуле: базовая величина (в зависимости от количества членов семьи) – минус среднемесячный доход семьи за последние три месяца. Некоторые социальные выплаты при этом не учитываются.

Базовая величина составляет 4500 грн на человека, но применяют коэффициенты:

100% (т.е. 4500 грн) получают заявитель, дети до 18 лет и люди с инвалидностью I–II группы;

70% (3 150 грн) – другие члены семьи.

Для пенсионеров с недостаточным трудовым стажем действуют особые правила. Через шесть месяцев программу планируют пересмотреть, тогда сумма может измениться или выплату отменят, если доход вырастет.

К примеру, мать-одиночка с двумя детьми при доходе 8 000 грн может рассчитывать на 5 500 грн пособия, но с учетом предварительных выплат реальный прирост составит 3 333 грн. Супруги же пенсионеров с общим доходом 10 000 грн не получат дополнительных денег, потому что их доход превышает базовую величину.

Многодетная семья без доходов может претендовать более чем на 21 тыс. грн, тогда как одинокая пенсионерка с малым стажем получит лишь около 400 грн доплаты к пенсии. В то же время семья, которая ухаживает за инвалидом III группы, может даже потерять часть средств, если новая помощь окажется меньше уже назначенных выплат.

