Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 10 октября

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные повышенной активностью Солнца, в частности вспышками или выбросами плазмы. Они способны влиять не только на работу спутников и навигационных систем, но и на самочувствие людей.

Понимание природы таких явлений помогает подготовиться к возможным изменениям в физическом состоянии. По прогнозам, 10 октября 2025 ожидается умеренное повышение магнитной активности, поэтому стоит уделить внимание своему здоровью. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные колебания в этот день будут средней интенсивности. Солнечная активность в октябре прогнозируется повышенной, так что магнитное поле Земли может демонстрировать незначительные возмущения. Индекс активности, вероятно, достигнет уровня, соответствующего умеренным бурям. В этот период возможны кратковременные нарушения радиосвязи и навигационных систем. Хотя буря не будет иметь большой силы, в течение дня могут наблюдаться несколькочасовые фазы активизации, которые повлияют на метеочувствительные люди.

Для людей, склонных к метеозависимости, магнитные бури могут стать испытанием. Некоторые испытывают головную боль, усталость, головокружение, перепады давления или раздражительность. Особенно чувствительно реагируют пожилые люди и те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой или нервной системой. Такие симптомы обычно проходят после понижения активности бури, но у чувствительных лиц могут сохраняться дольше.

Чтобы легче пережить этот период, врачи советуют соблюдать спокойный режим, достаточно спать, больше отдыхать и избегать переутомления. Следует уменьшить потребление кофе, алкоголя и жирной пищи, добавить в рацион овощи, фрукты и чистую воду. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, спокойная атмосфера дома и умеренная физическая активность. Людям с хроническими заболеваниями следует контролировать давление и иметь под рукой необходимые лекарства.

Уровень магнитной активности определяется по специальным показателям. Самый распространенный из них – индекс Kp, оценивающий силу бури по девятибалльной шкале: от 0 (спокойствие) до 9 (сильная буря). Также используются индексы Dst и DRX, помогающие фиксировать изменения в магнитном поле на разных широтах. Все данные поступают из магнитометров и спутников, благодаря чему учёные могут делать достаточно точные прогнозы.

