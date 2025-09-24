Не перегружайтесь и держите лекарства поблизости: прогноз магнитных бурь на 25 сентября
Земля находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра, поступающего от корональной дыры. Именно поэтому 25 сентября возможны непродолжительные возмущения магнитного поля.
В то же время скорость солнечного ветра будет постепенно снижаться, и уже 26 сентября магнитосфера вернется в спокойное состояние. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Что нужно знать о магнитных бурях
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные мощными потоками заряженных частиц из Солнца. Для большинства людей они проходят незаметно, но у метеозависимых могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, бессонницу или колебание давления.
Как уменьшить влияние
Врачи советуют в следующие периоды:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- пить достаточно воды, ограничивая кофе и алкоголь;
- больше бывать на свежем воздухе и делать легкую физическую разминку.
Магнитных бурь невозможно избежать, но правильный образ жизни помогает минимизировать их влияние на организм.
