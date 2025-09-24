rus
Социум

Не перегружайтесь и держите лекарства поблизости: прогноз магнитных бурь на 25 сентября

Цихоцкая Мария

Не перегружайтесь и держите лекарства поблизости: прогноз магнитных бурь на 25 сентября
25 сентября возможны непродолжительные возмущения магнитного поля

Земля находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра, поступающего от корональной дыры. Именно поэтому 25 сентября возможны непродолжительные возмущения магнитного поля.

В то же время скорость солнечного ветра будет постепенно снижаться, и уже 26 сентября магнитосфера вернется в спокойное состояние. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Что нужно знать о магнитных бурях

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные мощными потоками заряженных частиц из Солнца. Для большинства людей они проходят незаметно, но у метеозависимых могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, бессонницу или колебание давления.

Как уменьшить влияние

Врачи советуют в следующие периоды:

  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • пить достаточно воды, ограничивая кофе и алкоголь;
  • больше бывать на свежем воздухе и делать легкую физическую разминку.

Магнитных бурь невозможно избежать, но правильный образ жизни помогает минимизировать их влияние на организм.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

