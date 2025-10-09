Одна из стран Европы ограничила прием беженцев: украинцам из некоторых областей больше не будут предоставлять убежище

В Швейцарии больше не будут автоматически предоставлять статус защиты S всем украинцам, ищущим убежища. Отныне получить его не смогут граждане, прибывшие только из семи западных областей Украины.

По данным SRF, 8 октября Федеральный совет Швейцарии поддержал инициативу крупнейшей парламентской партии. Указанные изменения вступят в силу уже с ноября.

Парламент Швейцарии признал часть украинских регионов безопасными для возвращения, поэтому отныне решение о предоставлении убежища будет зависеть от области происхождения заявителя. Власти страны пришли к выводу, что граждане Украины могут безопасно возвращаться в такие регионы:

Волынская,

Ровенская,

Львовская,

Тернопольская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

По оценкам специалистов, жители этих семи областей составляют чуть более 5% от всех украинцев, которые уже получили статус S в Швейцарии. Новые ограничения, как ожидается, коснутся только тех, кто будет подавать заявки на защиту после вступления изменений в силу.

Статус S позволяет украинцам быстро получить убежище без длительных бюрократических процедур. Он дает право свободно выезжать за пределы Швейцарии и возвращаться обратно без специальных разрешений, а также трудоустраиваться или заниматься самозанятостью без обязательного периода ожидания.

Кого могут депортировать

Как сообщается, Секретариат по миграции (SEM) и в дальнейшем будет рассматривать каждое обращение отдельно. Те украинцы, которым откажут в предоставлении защиты из-за области их происхождения, могут получить решение о депортации.

Однако, учитывая то, что стабилизация ситуации в Украине в ближайшей перспективе выглядит маловероятной, принудительно высылать будут только тех лиц, для кого это будет юридически и практически осуществимым. Если возвращение будет представлять угрозу или окажется слишком сложным, таким людям могут временно разрешить остаться в Швейцарии или предложить обратиться за убежищем в государствах ЕС.

Согласно принятому решению, изменения вступят в силу 1 ноября. При этом для украинцев, которые уже имеют статус S, он будет оставаться действительным как минимум до марта 2027 года.

