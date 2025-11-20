Ожидается магнитная буря категории G1: прогноз на 21 ноября

Магнитные бури возникают из-за нарушений магнитного поля Земли, вызывающих вспышки на Солнце, выбросы корональной массы и усиленные потоки солнечного ветра. В такие периоды повышается риск геомагнитных возмущений, что может влиять как на работу техники и средств связи, так и на самочувствие людей.

21 ноября 2025 г. прогнозируется умеренная геомагнитная активность, которая может соответствовать буре уровня G1. Об этом сообщает NOAA.

Это означает, что индекс Kp может достичь примерно 5 пунктов, что указывает на умеренные колебания магнитного поля. Такая активность не представляет серьезной опасности, но ее проявления могут быть ощутимы для людей, чувствительных к изменениям в космической погоде. В то же время прогноз имеет определенную долю неопределенности, ведь многое зависит от того, как именно будут вести выбросы корональной массы и какой будет скорость солнечного ветра.

У метеозависимых людей во время подобных бурь могут усиливаться симптомы от головной боли, усталости и сонливости до головокружения и перепадов артериального давления. Часто обостряются проблемы со сном, появляется раздражительность или сложность с концентрацией. Некоторые люди могут ощущать повышенную тревожность. В то же время, значительная часть населения вообще не реагирует на такие изменения и не замечает никакого дискомфорта.

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние, следует заранее позаботиться о стабильном режиме дня и полноценном сне, избегать лишних нагрузок и стрессов. Важно поддерживать нормальный водный баланс и прислушиваться к собственному состоянию, особенно если есть склонность к метеочувствительности. При необходимости следует иметь назначенные врачом средства для облегчения неприятных симптомов. Полезно следить за прогнозами космической погоды и планировать день так, чтобы по возможности уменьшить нагрузку на организм в период пиковой активности.

Для оценки магнитной активности употребляют особые индексы. Чаще применяется K-индекс, измеряющий колебания магнитного поля за трехчасовые промежутки. На его основе формируют планетарный индекс Kp, отражающий общий уровень геомагнитных возмущений и имеющий шкалу от 0 до 9, где отметка 5 свидетельствует о начале бури. Также существуют индекс A, показывающий среднюю активность в сутки, и индекс Dst, демонстрирующий, насколько "проседает" магнитное поле во время бури. Для прогнозирования употребляются современные модели, анализирующие конфигурации на Солнце и характеристики солнечного ветра, позволяя предугадать активность с определенной точностью.

