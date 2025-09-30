Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз магнитных бурь на 1 октября

Магнитные бури способны влиять не только на технику, но и на самочувствие людей. По прогнозам ученых, в период с 1 октября по 4 октября ожидается несколько дней с повышенной активностью геомагнитного поля, что может сказаться на метеочувствительных людях.

Об этом сообщает NOAA SWPC. В среду, 1 октября, ситуация будет более спокойной, колебания прогнозируются в пределах К-индекса 2-3. Геомагнитные бури возникают вследствие воздействия солнечного ветра или корональных выбросов массы, достигающих на Земле и взаимодействующих с ее магнитосферой. Их силу определяют по шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Если слабые бури могут приводить лишь к незначительному дискомфорту у метеочувствительных людей и вызвать мелкие технические сбои, то сильнейшие способны влиять на работу энергосистем и даже нарушать коммуникационные сети.

Чаще изменения в организме испытывают люди с болезнями сердца и сосудов, гипертоники, пожилые, а также те, кто страдает проблемами со сном или повышенной чувствительностью к изменениям погоды. В такие дни возможны головные боли, мигрень, головокружение, перепады давления, чувство усталости, раздражительность, сонливость, снижение концентрации, обострение хронических заболеваний и перепады настроения.

Врачи советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый режим дня, спать не менее 7–9 часов, пить достаточно воды или травяного чая, уменьшить употребление кофе и алкоголя, питаться сбалансированно. Важно избегать стрессов и переутомления, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, а находить время для легких прогулок на свежем воздухе. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует внимательно следить за своим давлением и общим самочувствием.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

