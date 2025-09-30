Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз магнітних бур на 1 жовтня

Магнітні бурі здатні впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей. За прогнозами науковців, у період з 1 жовтня до 4 жовтня очікується кілька днів із підвищеною активністю геомагнітного поля, що може позначитися на метеочутливих людях.

Про це повідомляє NOAA SWPC. У середу, 1 жовтня, ситуація буде спокійнішою, коливання прогнозуються в межах К-індексу 2–3. Геомагнітні бурі виникають унаслідок впливу сонячного вітру або корональних викидів маси, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою. Їхню силу визначають за шкалою від G1 (слабка) до G5 (екстремальна). Якщо слабкі бурі можуть спричиняти лише незначний дискомфорт у метеочутливих людей і викликати дрібні технічні збої, то найсильніші здатні впливати на роботу енергосистем і навіть порушувати комунікаційні мережі.

Найчастіше зміни в організмі відчувають люди з хворобами серця та судин, гіпертоніки, літні, а також ті, хто страждає на проблеми зі сном чи підвищену чутливість до змін погоди. У такі дні можливі головний біль, мігрень, запаморочення, перепади тиску, відчуття втоми, дратівливість, сонливість, зниження концентрації, загострення хронічних захворювань і перепади настрою.

Лікарі радять у період магнітних бур дотримуватися здорового режиму дня, спати не менше 7–9 годин, пити достатньо води чи трав’яного чаю, зменшити вживання кави й алкоголю, харчуватися збалансовано. Важливо уникати стресів і перевтоми, не перевантажувати організм надмірними фізичними навантаженнями, а натомість знаходити час для легких прогулянок на свіжому повітрі. Тим, хто має хронічні захворювання, варто уважно стежити за своїм тиском і загальним самопочуттям.

