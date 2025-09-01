Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 6,7: прогноз геомагнитной активности на 2 сентября

Магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому многие люди могут испытывать головную боль, усталость или даже повышенный уровень стресса. В ближайшие дни ожидается разный уровень солнечной активности.

Так, 2 сентября, магнитная буря достигнет красного уровня с индексом 6,7, что может существенно отразиться на самочувствии людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует помнить, что прогнозы обновляются каждые несколько часов, поэтому данные могут изменяться.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, вызывая колебания. Их сила измеряется по К-индексу: от 1 до 4 активность почти незаметна, тогда как значения выше 5 сигнализируют о сильных бурях, способных влиять не только на здоровье, но и на работу техники, в частности, мобильной связи и спутниковых систем.

Врачи отмечают, что специальных средств против действия магнитных бурь не существует, однако можно облегчить состояние, соблюдая простые правила. Полноценный сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и избытка кофе, достаточное количество воды и травяного чая, легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогают организму легче перенести влияние космической погоды. Важно избегать стрессов и конфликтов, а людям с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые лекарства. Контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна также могут улучшить самочувствие.

