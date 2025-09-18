Ожидается потепление до 24 градусов: прогноз погоды в Украине на 18 сентября

В пятницу, 19 сентября, в Украине ожидается ощутимое потепление. По прогнозу температура днем поднимется до +24 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Антициклон, пришедший с юго-запада, вытеснит дожди, поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно. Лишь в западных областях возможны незначительные остатки влаги.

В течение дня колонки термометров будут колебаться в пределах +19...+24 °C. Выходные, 20-21 сентября, обещают быть еще теплее - с температурой до +28 °C и солнечной погодой по всей стране.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине: когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам

Впрочем, синоптик предупреждает: такой теплый период будет продолжаться недолго. Уже 25-26 сентября прогнозируется резкое изменение погоды.

Раньше мы рассказывали, порадует ли украинцев настоящее бабье лето.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!