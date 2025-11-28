Пожар в многоэтажках Гонконга: количество погибших выросло до 94 (фото)

В Гонконге в результате разрушительного пожара в жилом комплексе погибли по меньшей мере 94 человека, еще более 200 жителей считаются пропавшими без вести. Это одна из самых трагических катастроф в истории города за последние десятки лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ, пожарную службу и официальные лица Гонконга. Пожар, вспыхнувший в государственном жилищном комплексе в районе Тай По, до сих пор не полностью ликвидирован: по состоянию на вечер четверга по меньшей мере два корпуса продолжали гореть больше суток. Чрезвычайно высокая температура внутри зданий делает невозможным доступ спасателей ко многим помещениям, где могут оставаться люди.

Комплекс, в котором проживало более 4000 человек (преимущественно пожилые люди от 65 лет), на момент трагедии находился на реконструкции. Фасады были закрыты бамбуковыми лесами и защитными сетками, а окна многих квартир – полистирольными плитами. Власти проверяют, стали ли эти легковоспламеняющиеся материалы причиной стремительного распространения огня.

Спасательные работы сосредоточены на трех наиболее пострадавших из семи блоков. По последним данным, там до сих пор не удалось установить местонахождение более 200 жителей.

В четверг удалось спасти одного мужчину с 16-го этажа. В общей сложности к тушению пожара было привлечено более 800 пожарных, 128 пожарных автомобилей и 57 машин скорой помощи.

Заместитель директора пожарной службы Гонконга Дерек Армстронг Чан сообщил, что операции по обследованию всех квартир должны завершиться к 9:00 пятницы по местному времени. По его словам, ликвидация возгорания длится гораздо дольше, чем ожидалось.

Полиция уже задержала трех человек, подозреваемых в грубой халатности. Начато уголовное расследование причин трагедии.

