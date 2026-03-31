россия атаковала Одессу дронами: есть попадания в многоэтажку и ранены (фото)

Утром 31 марта российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате попадания пострадал многоквартирный жилой дом, возник пожар, ранен.

Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, под удар попала девятиэтажка в Киевском районе города. В результате атаки поврежден фасад здания, балконы и окна на уровне второго-четвертого этажей. Пожар, вспыхнувший после попадания, спасатели быстро потушили.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадал 50-летний мужчина — он получил резаную рану предплечья. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы и коммунальные бригады.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!