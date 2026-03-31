росія атакувала Одесу дронами: є влучання у багатоповерхівку та поранений (фото)

Вранці 31 березня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі. Внаслідок влучання постраждав багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа, є поранений.

Як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, під удар потрапила дев’ятиповерхівка у Київському районі міста. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, балкони та вікна на рівні другого–четвертого поверхів. Пожежу, що спалахнула після влучання, рятувальники швидко загасили.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждав 50-річний чоловік — він отримав різану рану передпліччя. Йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють екстрені служби та комунальні бригади.

