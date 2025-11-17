Стоимость электроэнергии для населения: сколько будет стоить киловатт с 1 декабря

В Украине с 1 июня 2024 введен единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт-ч. В то же время, домохозяйства могут уменьшить расходы, если перейдут на двухзонный учет, по которому стоимость электричества зависит от времени суток.

Обычный счетчик фиксирует все потребление по одинаковой цене, тогда как двухзонный разделяет его на дневной период с 7:00 до 23:00, где действует стандартный тариф 4,32 грн за кВт-ч, и ночной — с 23:00 до 7:00, когда электричество стоит вдвое дешевле, то есть 2,1. Перенеся работу энергоемких приборов – бойлера, стиральной машины, кондиционера – на ночь, можно значительно снизить счета. Об этом сообщает "Yasno".

По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, переход на ночной тариф позволяет заметно экономить: при потреблении 200 кВт-ч счет становится примерно на 130 грн меньше, при 500 кВт-ч - на 324 грн, а при 1000 кВт-ч - почти на 650 грн.

Такой вариант больше подходит тем, кто использует большие объемы электроэнергии: владельцам бойлеров, электрического отопления, тепловых насосов, а также домохозяйствам, где значительная часть потребления приходится на ночное время. В большинстве случаев двухзонный счетчик окупается в течение одного-двух лет.

Для перехода на новую систему необходимо обратиться к оператору сети. В ДТЭК Киевские электросети услуга установки стоит от 4 000 грн, что включает счетчик, монтаж, пломбировку и настройку. Прибор можно купить и самостоятельно, но должен пройти проверку и опломбирование в лаборатории поставщика.

Среди наиболее распространенных моделей двухзонных счетчиков – GAMA, NIK и MTX. Они автоматически отображают показатели каждой тарифной зоны и обновляют их каждые десять секунд. Перед представлением показателей важно сверять индексы, обозначающие дневное и ночное потребление, поскольку маркировка может отличаться в зависимости от модели.

