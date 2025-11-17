Вартість електроенергії для населення: скільки коштуватиме кіловат з 1 грудня

В Україні з 1 червня 2024 року запроваджено єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн за кВт-год. Водночас домогосподарства можуть зменшити витрати, якщо перейдуть на двозонний облік, за яким вартість електрики залежить від часу доби.

Звичайний лічильник фіксує все споживання за однаковою ціною, тоді як двозонний розділяє його на денний період з 7:00 до 23:00, де діє стандартний тариф 4,32 грн за кВт-год, і нічний — з 23:00 до 7:00, коли електрика коштує вдвічі дешевше, тобто 2,16 грн. Перенісши роботу енергоємних приладів — бойлера, пральної машини, кондиціонера — на ніч, можна значно знизити рахунки. Про це повідомляє "Yasno".

За підрахунками ДТЕК Київські електромережі, перехід на нічний тариф дозволяє помітно економити: при споживанні 200 кВт-год рахунок стає приблизно на 130 грн меншим, при 500 кВт-год — на 324 грн, а при 1000 кВт-год — майже на 650 грн.

Такий варіант найбільше підходить тим, хто використовує великі обсяги електроенергії: власникам бойлерів, електричного опалення, теплових насосів, а також домогосподарствам, де значна частина споживання припадає на нічний час. У більшості випадків двозонний лічильник окупається протягом одного-двох років.

Для переходу на нову систему потрібно звернутися до свого оператора електромережі. У ДТЕК Київські електромережі послуга встановлення коштує від 4 000 грн, що включає лічильник, монтаж, пломбування та налаштування. Прилад можна купити і самостійно, але він має пройти перевірку та опломбування в лабораторії постачальника.

Серед найпоширеніших моделей двозонних лічильників — GAMA, NIK та MTX. Вони автоматично відображають показники для кожної тарифної зони й оновлюють їх кожні десять секунд. Перед поданням показників важливо звіряти індекси, що позначають денне та нічне споживання, оскільки маркування може відрізнятися залежно від моделі.

