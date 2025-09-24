В Украине начнет курсировать новый поезд 'выходного дня': какие города соединит и сколько стоят билеты

В ближайшие выходные украинцы смогут воспользоваться новым временным пригородным железнодорожным рейсом, который соединит Фастов и Черкассы без необходимости пересадок. Этот рейс был запущен "Укрзализныцей" для тестирования и будет доступен только 27 сентября и 4 октября.

Поезд №844 будет отправляться из Фастова в 07:49 и прибывать в Черкассы в 12:48, преодолевая расстояние за 4 часа и 59 минут. На обратном пути рейс №843 из Черкасс будет отправляться в 15:17 и прибывать в Фастов в 20:47, тратя на путешествие 5 часов и 30 минут, сообщают в УЗ.

Читайте также: В "Укрзализныце" раскрыли самый популярный маршрут поездов в Украине: какая стоимость билетов

Региональный поезд будет делать остановки на таких станциях, как Киев-Пассажирский, Выдубичи-Трипольские, Мироновка, Корсунь, Городище, Черкасская обл., Цветково, а также на станциях в Смеле.

Стоимость билетов на этот рейс составляет 125 грн. Приобрести билеты можно непосредственно в кассах вокзалов, на официальном сайте booking.uz.gov.ua или через мобильное приложение "Укрзализныци".

Этот рейс станет удобным вариантом для тех, кто хочет путешествовать между двумя городами без лишних пересадок.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!