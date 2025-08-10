В курортной зоне Затоки Одесской области произошло два взрыва неизвестных предметов. В результате инцидента погибли три человека.

Как сообщает Думская со ссылкой на свидетелей, трагедия произошла сегодня примерно в 11:30 между Затокой и Каролино-Бугазом. Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел на расстоянии около 50 метров от берега, когда мужчина находился в воде. Он получил смертельные ранения.

В Одесском ГУНП сообщили, что взрыв мины произошел на пляже в Каролино-Бугазе, где на момент инцидента находилось немало отдыхающих.

Вблизи Одессы на пляже прогремели взрывы: есть погибшие (видео)

По данным областной администрации, пляжи Затока пока официально не работают, и пребывание на них запрещено, хотя курорт продолжает принимать отдыхающих.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер подтвердил информацию о гибели трех человек, которые купались в запрещенных для этого местах.

Он отметил, что один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, а еще один человек – в Затоке. Мужчина и женщина стали жертвами мин во время купания в зонах, где пребывание запрещено.

Глава ОГА также отметил, что в области официально работают 32 безопасные зоны для купания: 30 в Одессе, одна – в Черноморске и еще одна – в Приморском Измаильского района. Каждая из этих зон прошла тщательную проверку, включая проверку на наличие укрытий и минной опасности как на земле, так и в воде.

Напомним, 25 июля в Тернополе в многоэтажке раздался мощный взрыв, погибли два человека.

