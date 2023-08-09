Языковед объяснил, как на украинский перевести 'яйца всмятку' и 'глазунья'

Украинцы часто не знают, как правильно называются блюда, приготовленные из яиц. В частности, можно услышать суржиковый вариант "яєчко всмятку".

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1". Он объяснил, как правильно на украинском называть вареные и жареные яйца.

"Часто можно услышать суржиковое "приготуй яєчко всмятку". Во-первых, не "яєчко", а яйцо, потому что яички – это парная мужская половая железа. Во-вторых, не "всмятку", а некрутое (жидкое) яйцо", – отметил он.

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Авраменко добавил, что на украинском, вареные яйца могут быть крутыми, если желток доведен до твердого состояния, и некрутыми, если желток остался редким.

"Далее разговор пойдет о жареных яйцах. Типичный вопрос от наших зрителей: "Как называется украинским яичница глазунья?". Яичница с целым желтком называется "оката яєчня", – объяснил языковед.

Кроме этого, Авраменко указал, что варианты "яєчня" и "яєшня" правильные, однако написание через "Ш" в словарях обозначено как устаревшее.

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