Мовознавець пояснив, як українською перекласти 'яйца всмятку' та 'глазунья'

Українці часто не знають, як правильно називаються страви, приготовані з яєць. Зокрема, можна почути суржиковий варіант "яєчко всмятку".

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". Він пояснив, як правильно українською називати варені та смажені яйця.

"Часто можна почути суржикове "приготуй яєчко всмятку". По-перше, не "яєчко", а яйце, бо яєчка – це парна чоловіча статева залоза. По-друге, не "всмятку", а некруте (рідке) яйце", – зазначив він.

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Авраменко додав, що українською, варені яйця можуть бути крутими, якщо жовток доведено до твердого стану, та некрутими, якщо жовток залишився рідким.

"Далі розмова піде про смажені яйця. Типове запитання від наших глядачів: "Як називається українською яєчня глазунья?". Яєчня з цілим жовтком називається "оката яєчня", – пояснив мовознавець.

Окрім цього, Авраменко вказав, що варіанти "яєчня" та "яєшня" правильні, однак написання через "Ш" у словниках позначене як застаріле.

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