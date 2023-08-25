Языковед объяснил, почему нельзя говорить 'вид на проживання' и 'вид з вікна'

Люди часто неправильно переводят некоторые фразы с русского на украинский. В частности, речь идет о переводе слова "вид".

Языковед Александр Авраменко объяснил для "Сніданку з 1+1", почему нельзя говорить "вид на проживання" и "гарний вид з вікна". По его словам, это ошибка.

"Сегодня поговорим о многострадальном слове "вид", которое часто неправильно переводят. Вот читаю: "Який гарний вид із вікна". Нет, друзья, не "вид", а "краєвид". Вид – это то же, что и разновидность. Например, "різні види товарів" или "види тварин чи рослин", – отметил языковед.

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Авраменко добавил, что фраза: "який гарний вид із вікна" по содержанию тождественна "який гарний різновид із вікна".

Кроме этого ошибкой будет перевод: "вид на проживання". Это калька с русского, а на украинском нужно говорить "посвідка на проживання".

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