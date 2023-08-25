Мовознавець пояснив, чому не можна казати 'вид на проживання' та 'вид з вікна'

Люди часто неправильно перекладають деякі фрази з російської на українську. Зокрема, йдеться про переклад слова "вид".

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив для "Сніданку з 1+1", чому не можна казати "вид на проживання" та "гарний вид з вікна". За його словами, це помилка.

"Сьогодні поговоримо про багатостраждальне слово "вид", яке часто неправильно перекладають. От читаю: "Який гарний вид із вікна". Ні, друзі, не "вид", а "краєвид". Вид – це те саме, що й різновид. Наприклад, "різні види товарів" або "види тварин чи рослин", – зазначив мовознавець.

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Авраменко додав, що фраза: "який гарний вид із вікна" за змістом тотожна "який гарний різновид із вікна".

Окрім цього помилкою буде переклад: "вид на проживання". Це калька з російської, а українською потрібно казати "посвідка на проживання".

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