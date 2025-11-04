Зимняя субсидия: кому из пенсионеры пересмотрят размер выплат

В ноябре отдельным категориям граждан будет проведен перерасчет жилищных субсидий за их личным обращением. Части людей могут отказать или отменить уже назначенное пособие, а новым пенсионерам пересмотрят сумму выплат, учитывая изменение дохода.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Большинство получателей субсидий уже прошли автоматический пересчет на отопительный сезон, однако в ряде случаев необходимо повторно подать документы. Это касается тех, у кого изменился состав семьи или место жительства – о таких обстоятельствах необходимо уведомить ПФУ в течение месяца и повторно подать заявление и декларацию. Также следует обратиться, если появились изменения, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер, например, изменился социальный статус, перечень оплачиваемых услуг или были совершены покупки или оплаты услуг на сумму более 50 тысяч гривен.

Перерасчет также могут инициировать вышедшие на пенсию граждане или прекратившие работать, и их доход теперь равен размеру пенсии. В этом случае Пенсионный фонд должен учесть актуальные данные о доходах.

Подать документы для назначения или перерасчета субсидии можно в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПи, через электронные сервисы ПФУ или Действие, а также через уполномоченных лиц территориальных общин. Документы можно подать лично или отправить по почте.

Читайте также: Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий

Вместе с тем, некоторые граждане могут потерять субсидию. Это возможно, если человек не платил свою часть за коммунальные услуги без уважительных причин, предоставил ложные данные о доходах или имуществе, переехал или если жилье стало собственностью другого лица, не зарегистрированного по этому адресу на момент назначения выплат. Также субсидию могут прекратить по заявлению лица, на которое открыт лицевой счет.

После прекращения выплат человек имеет право обратиться за субсидией повторно, подав документы, подтверждающие погашение задолженности. В случае чрезмерно выплаченных сумм из-за недостоверных данных придется вернуть Пенсионному фонду.

Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!