Абсолютные бестселлеры: названы топ-10 автомобилей, которые раскупают европейцы
В период с января по июль 2025 года Renault Clio смог подняться на одну строчку в рейтинге продаж и занял первое место среди самых популярных автомобилей в Европе. Продажи модели выросли на 8,5%, что позволило ей обойти конкурентов.
Об этом пишет Focus2Move. Эксперты неоднократно отмечали сильные стороны Clio, среди которых элегантный внешний вид, привлекательная цена, экономичность, а также комфортная ходовая часть и легкость в управлении.
Между тем Dacia Sandero потеряла лидерство, опустившись на второе место. Третью позицию занял Volkswagen T-Roc, а Peugeot 2008 замкнул десятку самых популярных моделей.
Самые популярные авто в Европе в 2025 году
- Renault Clio (+8,5).
- Dacia Sandero (-9,7%).
- Volkswagen T-Roc (+4,2%).
- Volkswagen Golf (-14,2%).
- Dacia Duster (+2,9%).
- Volkswagen Tiguan (+3,6%).
- Opel Corsa (+6,9%).
- Lada Granta (-6,4%).
- Citroen C3 (-15,8%).
- Peugeot 2008 (+7,7%).
