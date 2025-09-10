Абсолютні бестселери: названо топ-10 авто, які розмітають європейці

У період з січня по липень 2025 року Renault Clio зміг піднятися на одну сходинку в рейтингу продажів і зайняв перше місце серед найпопулярніших автомобілів у Європі. Продажі моделі зросли на 8,5%, що дозволило їй обійти конкурентів.

Про це пише Focus2Move. Експерти неодноразово відзначали сильні сторони Clio, серед яких елегантний зовнішній вигляд, приваблива ціна, економічність, а також комфортна ходова частина і легкість у керуванні.

Тим часом Dacia Sandero втратила лідерство, опустившись на друге місце. Третю позицію зайняв Volkswagen T-Roc, а Peugeot 2008 замкнув десятку найпопулярніших моделей.

Найпопулярніші авто у Європі у 2025 році

Renault Clio (+8,5). Dacia Sandero (-9,7%). Volkswagen T-Roc (+4,2%). Volkswagen Golf (-14,2%). Dacia Duster (+2,9%). Volkswagen Tiguan (+3,6%). Opel Corsa (+6,9%). Lada Granta (-6,4%). Citroen C3 (-15,8%). Peugeot 2008 (+7,7%).

