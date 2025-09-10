ukr
Абсолютні бестселери: названо топ-10 авто, які розмітають європейці

Анастасія Крищук

Які авто найпопулярніші в Європі. Джерело: Фото з відкритих джерел

У період з січня по липень 2025 року Renault Clio зміг піднятися на одну сходинку в рейтингу продажів і зайняв перше місце серед найпопулярніших автомобілів у Європі. Продажі моделі зросли на 8,5%, що дозволило їй обійти конкурентів.

Про це пише Focus2Move. Експерти неодноразово відзначали сильні сторони Clio, серед яких елегантний зовнішній вигляд, приваблива ціна, економічність, а також комфортна ходова частина і легкість у керуванні.

Тим часом Dacia Sandero втратила лідерство, опустившись на друге місце. Третю позицію зайняв Volkswagen T-Roc, а Peugeot 2008 замкнув десятку найпопулярніших моделей.

Найпопулярніші авто у Європі у 2025 році

  1. Renault Clio (+8,5).
  2. Dacia Sandero (-9,7%).
  3. Volkswagen T-Roc (+4,2%).
  4. Volkswagen Golf (-14,2%).
  5. Dacia Duster (+2,9%).
  6. Volkswagen Tiguan (+3,6%).
  7. Opel Corsa (+6,9%).
  8. Lada Granta (-6,4%).
  9. Citroen C3 (-15,8%).
  10. Peugeot 2008 (+7,7%).

