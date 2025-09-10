Абсолютные бестселлеры: названы топ-10 автомобилей, которые раскупают европейцы

В период с января по июль 2025 года Renault Clio смог подняться на одну строчку в рейтинге продаж и занял первое место среди самых популярных автомобилей в Европе. Продажи модели выросли на 8,5%, что позволило ей обойти конкурентов.

Об этом пишет Focus2Move. Эксперты неоднократно отмечали сильные стороны Clio, среди которых элегантный внешний вид, привлекательная цена, экономичность, а также комфортная ходовая часть и легкость в управлении.

Между тем Dacia Sandero потеряла лидерство, опустившись на второе место. Третью позицию занял Volkswagen T-Roc, а Peugeot 2008 замкнул десятку самых популярных моделей.

Самые популярные авто в Европе в 2025 году

Renault Clio (+8,5). Dacia Sandero (-9,7%). Volkswagen T-Roc (+4,2%). Volkswagen Golf (-14,2%). Dacia Duster (+2,9%). Volkswagen Tiguan (+3,6%). Opel Corsa (+6,9%). Lada Granta (-6,4%). Citroen C3 (-15,8%). Peugeot 2008 (+7,7%).

