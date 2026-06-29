Аномальная жара в Украине: синоптик сообщила, когда похолодает

Новая рабочая неделя в Украине стартует с резкого повышения температуры: синоптики прогнозируют аномальную жару до +38°C, которая больше всего охватит западные и центральные области. Облегчение ожидается только 2-3 июля, когда страну накроет атмосферный фронт с проливными дождями и грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 29 июня

В понедельник, 29 июня, жарче всего будет на западе страны — там температура воздуха местами достигнет +38°C. В северных, центральных и южных регионах ожидается от +29 до +35°C. Самые умеренные показатели прогнозируются на востоке – до +29°C. В этот день ожидается дождь. Лишь поздно вечером возможны локальные грозовые дожди в Закарпатье, Волыни и Сумской области. В Киеве сохранится сухая и жаркая погода с максимальной дневной температурой около +33°C.

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Когда ослабнет жара

Снижение температуры прогнозируется 2-3 июля, когда в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет ливни и грозы, постепенно вытесняющие жаркую воздушную массу. До сих пор синоптики советуют избегать пребывания под прямым солнцем, выбирать легкую пищу и соблюдать простые меры безопасности в жару.

Наталья Диденко также отмечает важность правильной адаптации к высоким температурам: меньше находиться на солнце, держаться в тени, пить достаточно жидкости без резких холодовых нагрузок на организм, использовать головные уборы и влажные салфетки для охлаждения.

"Избегаем сильной жары, прячемся в тень, поближе к воде, не злоупотребляем ледяными напитками – лучше чай с мятой. Помогают веера, шляпы, влажные салфетки, легкая еда и даже свежая мята дома", — подытожила синоптик.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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