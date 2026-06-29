Аномальна спека в Україні: синоптик повідомила, коли похолодає

Новий робочий тиждень в Україні стартує з різкого підвищення температури: синоптики прогнозують аномальну спеку до +38°C, яка найбільше охопить західні та центральні області. Полегшення очікується лише 2–3 липня, коли країну накриє атмосферний фронт зі зливами та грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода 29 червня

У понеділок, 29 червня, найспекотніше буде на заході країни — там температура повітря місцями сягне +38°C. У північних, центральних і південних регіонах очікується від +29 до +35°C. Найпомірніші показники прогнозуються на сході — до +29°C.

Опади в цей день малоймовірні. Лише пізно ввечері можливі локальні грозові дощі на Закарпатті, Волині та Сумщині. У Києві збережеться суха й спекотна погода з максимальною денною температурою близько +33°C.

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Коли послабне спека

Зниження температури прогнозується 2–3 липня, коли в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе зливи та грози, які поступово витіснять спекотну повітряну масу. До цього часу синоптики радять уникати перебування під прямим сонцем, обирати легку їжу та дотримуватися простих заходів безпеки в спеку.

Наталка Діденко також наголошує на важливості правильної адаптації до високих температур: менше перебувати на сонці, триматися в тіні, пити достатньо рідини без різких холодових навантажень на організм, використовувати головні убори та вологі серветки для охолодження.

"Уникаємо сильної спеки, ховаємося в тінь, ближче до води, не зловживаємо крижаними напоями — краще чай із м’ятою. Допомагають віяла, капелюхи, вологі серветки, легка їжа та навіть свіжа м’ята вдома", — підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

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