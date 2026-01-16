Армия РФ атаковала Днепропетровщину: есть повреждения инфраструктуры, двое раненых

В результате российских атак по Днепропетровской области два человека получили ранения, возник пожар и зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. 15 января вражеский беспилотник ударил по Маломихайловской общине Синельниковского района

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram. В результате атаки пострадали двое местных жителей: 41-летнюю женщину с травмами средней степени тяжести доставили в больницу, тогда как 38-летний мужчина проходит лечение амбулаторно. Также поврежден автомобиль.

Кроме этого, вечером российские войска применили FPV-дрон по Зеленодольской общине Криворожского района — там разрушились частный дом и гараж.

Под артиллерийским и дроновым огнем оказался и Никопольский район: удары зафиксированы по самому Никополю и Покровской общине.

Также враг направил беспилотник на Солонянское общество Днепровского района, где были повреждены инфраструктурные объекты. Утром атака БпЛА по Зайцевской общине Синельниковского района вызвала пожар.

Ганжа добавил, что силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили над территорией области пять российских беспилотников.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

