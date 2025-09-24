Українська
Война в Украине

Армия РФ атаковала "Искандерами" начальное подразделение Сухопутных войск: есть жертвы

Цихоцкая Мария

Армия РФ атаковала ''Искандерами'' первоначальное подразделение Сухопутных войск

24 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Среди применяемых средств поражения были и две баллистические ракеты типа "Искандер",

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск. Несмотря на меры предосторожности, из-за прямого попадания в укрытие избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

В командовании подчеркнули, что идет системная работа по усилению безопасности учебных центров, полигонов и других военных объектов, в том числе оборудования их современными укрытиями. Также вводятся дополнительные меры по минимизации рисков во время ракетных и авиационных атак.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

