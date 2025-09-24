Армія рф атакувала 'Іскандерами' начальний підрозділ Сухопутних військ: є жертви

24 вересня російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Серед застосованих засобів ураження були й дві балістичні ракети типу "Іскандер",

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ. Попри вжиті заходи безпеки, через пряме влучання в укриття уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

У командуванні підкреслили, що триває системна робота з посилення безпеки навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів, зокрема обладнання їх сучасними укриттями. Також впроваджуються додаткові заходи для мінімізації ризиків під час ракетних і авіаційних атак.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

