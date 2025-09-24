Армия РФ атаковала 'Искандерами' начальное подразделение Сухопутных войск: есть жертвы

24 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Среди применяемых средств поражения были и две баллистические ракеты типа "Искандер",

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск. Несмотря на меры предосторожности, из-за прямого попадания в укрытие избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

В командовании подчеркнули, что идет системная работа по усилению безопасности учебных центров, полигонов и других военных объектов, в том числе оборудования их современными укрытиями. Также вводятся дополнительные меры по минимизации рисков во время ракетных и авиационных атак.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

